الاحتلال التركي ومرتزقته يستولون على محصول الزيتون ويقطعون عشرات الأشجار في عفرين
مئات الملايين تتم سرقتها شهريا .. كيف تتم عملية تأمين “البنزين الحر” ؟
لأول مرة مناورات روسية مع الجيش السوري في تل تمر..ما أهميتها؟
رفع سعر الغاز المنزلي والصناعي
مصدر: تركيا قد تطلق اليوم الثلاثاء عملية عسكرية جديدة في سوريا
مسروقة من “حي جوبر الدمشقي”.. العثور على 5 من أقدم نسخ من “التوراة” في العالم بتركيا!
الاحتلال التركي يدخل تعزيزات عسكرية لدعم مرتزقته بريف الحسكة
الاحتلال الأمريكي يدخل آليات محملة بالسلاح إلى قواعده بريفي الحسكة ودير الزور
رسالة في اللاهوت والسياسة العربية المعاصرة
انتهاء معارك جبل التركمان”.. ماذا تضمن الاتفاق؟
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف دمشق
التنظيمات الإرهابية تعتدي بقذيفة صاروخية على جورين بريف حماة
السعودية تستدعي سفيرها من لبنان وتطلب من السفير اللبناني مغادرة أراضيها
سوريا تشعل حربا كلامية بين الصين وتركيا في مجلس الأمن
اشتباكات متقطعة وتصعيد مستمر على خطوط التماس بين تركيا وشمال سوريا

قادة دول كبرى يدعون للتحرك ضد التغير المناخي

دعا زعماء العديد من الدول المتقدمة، أمس الاثنين، إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وذكرت وكالة "شينخوا" أن الرئيس الصيني شي جين بينغ حث جميع الأطراف المشاركة في مؤتمر "كوب 26" إلى اتخاذ "إجراءات أقوى للتصدي المشترك لتحدي المناخ"، داعيا الدول المتقدمة إلى "دعم الدول النامية أيضا لتحسن أداءها بشأن تغير المناخ".

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته بالمؤتمر إن الولايات المتحدة تعتزم الوصول إلى "صافي انبعاثات كربونية صفرية" بحلول عام 2050 على أبعد تقدير.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن اتخاذ إجراءات ضد التغير المناخي "واجب أخلاقي واقتصادي"، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الطاقة يعزز أهمية تنويع مصادر الطاقة.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى زيادة "الطموح والتضامن والثقة لمحاربة تغير المناخ"، مشددا على ضرورة "تنسيق جداول الأعمال المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات".

ويجتمع أكثر من 120 من قادة العالم الاثنين في غلاسكو للمشاركة في قمة "كوب 26" التي تستمر يومين وتقول الأمم المتحدة إنها حاسمة لوضع خريطة طريق لتجنب كارثة احترار مناخي. 

 

 


المصدر: وكالات