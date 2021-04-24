الجيش ينتشر في أحياء القامشلي
الدفاع الروسية تتحدث عن نقل مواد سامة إلى أطراف إدلب
هل تحررنا فعلياً؟ وهل يحق لنا الاحتفالُ بجلاء المستعمرين؟
الرواية الحقيقيّة حول صاروخ ديمونا
اغتيال أحد أعضاء “وفد التهدئة” في القامشلي
مجهولون يهاجمون القوات الأمريكية شرق ديرالزور
مواصفات صاروخ “SA-5” السوري الذي استهدف منطقة “ديمونا”
العشائر العربية تسيطر على مراكز مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
الخارجية: قبول البعض للمبررات الإسرائيلية والأمريكية تجعل منهم شريكاً أساسياً في الجرائم
وقف إطلاق النار بين ’الدفاع الوطني السوري’ و’الأسايش’ بمدينة القامشلي
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف دمشق
تجميد عضوية سورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يساهم في تخفيف مشكلة نقل الركاب، وخلقِ فرص عملٍ جديدة.
اشتباكات عنيفة بين الدفاع الوطني ومسلحي "قسد"
مجلس الشعب يحدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فيسبوك يمنح مستخدميه ميزة لحماية منشوراتهم

يطرح موقع “فيسبوك” الأمريكي للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، ميزة جديدة تمكن مستخدميه من حماية منشوراتهم من خلال أرشفتها ونقلهم نسخة من تلك البيانات إلى مواقع محرر مستندا “غوغل” (غوغل دوكس) و”وورد برس” و”بلوغر”.
وتعد الميزة امتدادا لأداة أصدرتها شركة “فيسبوك”، العام الماضي، والتي تتيح للمستخدمين نقل صورهم من نظامها الأساسي إلى “صور غوغل”. حيث يمتلك المستخدمين خيار الاحتفاظ بنسخة من المحتوى المرتبط بحساباتهم.

 وللاستفادة من هذه الأداة الجديدة، يجب أولا فتح الإعدادات في الحساب ثم النقر على “Your Facebook Information” بعدها اختيار “Transfer a Copy of Your Information”، بعدها يصبح أمام المستخدم اختيار الوجهة التي يرغب في نقل البيانات إليها سواء كان (محرر مستندات غوغل أو “وورد برس” و”بلوغر”) ثم النقر على زر “نقل”.

وتلائم الميزة المستخدمين الذين يرغبون في مشاركة منشورات أو ملاحظات محددة قاموا بإنشائها عبر “فيسبوك”، لكن وجب التنويه أن البيانات المنقولة لن تؤدي إلى أرشفة التعليقات الواردة من المستخدمين الآخرين، وذلك لاعتبار “فيسبوك” بأنها تابعة لحساب منفصل.