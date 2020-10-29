في وضح النهار.. اغتيال 3 عناصر تسويات انضموا للقوات الرديفة في درعا

أطلق مسلحون مجهولون النار على 3 أشخاص في سوق “السبيل” بمدينة “درعا” بالقرب من “مدرسة المتفوقين” ما أودى بحياتهم.



وجرت عملية الاغتيال اليوم في وضح النهار في واحد من أكثر أحياء مدينة “درعا” اكتظاظاً وأثناء تواجد عدد من المدنيين في المنطقة، وبينما تم إسعاف الأشخاص المستهدفين إلى مشفى “درعا” الوطني فإن مصادر طبية قالت أنهم فارقوا الحياة في المشفى متأثرين بإصاباتهم.



المستهدفون الثلاثة “رامي ماهر بجبوج” و”محمد ضاحي بجبوج” و”حبيب كواملة” هم من الموقّعين على اتفاقات التسوية وانضموا سابقاً إلى صفوف القوات الرديفة.



وشهدت مدينة “طفس” بريف “درعا” صباح اليوم أيضاً عملية اغتيال المواطن “رياض عبد الله البردان”، وذلك بعد أن شهدت المدينة أمس اغتيال “محمد زيد البردان” أيضاً على يد مجهولين، كما اغتال مسلحون أمس الأول رئيس بلدية “الصنمين” بريف “درعا” “عبد السلام الهيمد”.



يذكر أن محافظة “درعا” تعاني من انتشار حوادث الاغتيال والتفجيرات بشكل يهدد استقرار الأهالي وأمنهم باستمرار.

سناك سوري