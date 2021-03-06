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في نهاية الشهر الحالي ستكون الصورة واضحة حول كميات المياه المخزنة والمتوفرة

اوضح مدير هيئة الموارد المائية عمر كناني انه يتم حساب كميات المياه الموجودة حالياً ليتم توزيعها بشكل صحيح وعادل على الأخوة المزارعين

وفي نهاية الشهر الثالث ستكون الصورة أوضح بالنسبة لكميات المياه المتوفرة والمخزنةوبخصوص مسابقة هيئة الموارد المائية الفئة الرابعة والخامسة بالمسابقة تم الانتهاء من الاختبار الثاني وتم رفع الجداول مع مشاكل المسرحين وغيرهم، ثم جاء قرار بإيقاف جميع عمليات التوظيف والمسابقات لحين الانتهاء من توظيف المسرحين الذين لهم الأولوية

 


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