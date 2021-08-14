في جديدة عرطوز.. حجز ابنته في غرفة تحت الأرض لسنوات

أقدم المدعو (عدنان . خ) باحتجاز ابنته ( نور) في غرفة معزولة بجانب منزله نصفها تحت الأرض والنصف الآخر فوق الأرض في ناحية جديدة عرطوز بريف دمشق.



وقالت وزارة الداخلية السورية: " توجهت دورية من شرطة ناحية جديدة عرطوز إلى المكان وبتحريه وجدت فيه فتاة في العقد الثالث من العمر محتجزة داخل المكان، وتبدو عليها علامات الشحوب والتعب النفسي والجسدي فتم تحريرها وإخراجها وإسعافها".



وبحسب الوزارة تم إلقاء القبض على والدها، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على احتجاز ابنته لعدة سنوات بحجة أنها مريضة.