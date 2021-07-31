فوج إطفاء حماة يعمل على إخماد حريق اندلع على طريق حماة حمص

يعمل عناصر فوج إطفاء حماة على إخماد حريق اندلع في معمل للدهانات على طريق حماة حمص.



وقال العقيد ثائر الحسن قائد الفوج : إنه “تم الإبلاغ عن اندلاع حريق في معمل للدهانات قرب مفرق قرية السويدة وعلى الفور تم إرسال 5 صهاريج و25 من عناصر الفوج إلى موقع الحريق حيث يعملون على إخماد ألسنة اللهب التي ارتفعت لعدة أمتار في السماء بسبب سرعة اشتعال المواد الموجودة في المعمل”.



وأضاف العميد الحسن: إن “الحريق تسبب بأضرار كبيرة دون وقوع أضرار بشرية في حين لا يزال سبب الحريق مجهولاً حتى اللحظة”.