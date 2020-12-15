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فوائد إكليل الجبل

1- تعزيز المناعة: يحتوي إكليل الجبل على خصائص مضاّدة للمايكروبات والفيروسات. فهذه العشبة تحتوي على مضادات الأكسدة، وبنسب مرتفعة أبرزها فيتامينات “أ” E “إي”، A و”سي” C،، والتي تكافح الجذور الحرّة وتقي من الأمراض. 


2- التخفيف من حدّة الصداع النصفي: حيث كشفت الدراسات والأبحاث العديدة. أنَّ استنشاق رائحة إكليل الجبل، بإمكانها التخفيف من حدّة الصداع النصفي. 


3- تحسين الذاكرة: فقد أثبتت العديد من الدراسات، أنّ من فوائد إكليل الجبل، هي مكافحة مرض الزهايمر، وتعزيز الذاكرة. 


4- مكافحة الشيخوخة المبكرة: بسبب احتواء إكليل الجبل على مضادات الأكسدة. مثل فيتامينات “أ” E “إي”، A و”سي” C، لأنّه يملك دوراً فاعلاً في مكافحة الشيخوخة والتجاعيد والجذور الحرّة. 


5- إدرار البول: فعشبة إكليل الجبل، تعمل على إدرار البول بشكل خفيف، كما تساعد في تحسين كفاءة عمل الكلى. وتساهم في طرد الغازات، وتساعد في التخفيف من مشكلة احتباس الماء في الجسم.