1- تعزيز المناعة: يحتوي إكليل الجبل على خصائص مضاّدة للمايكروبات والفيروسات. فهذه العشبة تحتوي على مضادات الأكسدة، وبنسب مرتفعة أبرزها فيتامينات “أ” E “إي”، A و”سي” C،، والتي تكافح الجذور الحرّة وتقي من الأمراض.



2- التخفيف من حدّة الصداع النصفي: حيث كشفت الدراسات والأبحاث العديدة. أنَّ استنشاق رائحة إكليل الجبل، بإمكانها التخفيف من حدّة الصداع النصفي.



3- تحسين الذاكرة: فقد أثبتت العديد من الدراسات، أنّ من فوائد إكليل الجبل، هي مكافحة مرض الزهايمر، وتعزيز الذاكرة.



4- مكافحة الشيخوخة المبكرة: بسبب احتواء إكليل الجبل على مضادات الأكسدة. مثل فيتامينات “أ” E “إي”، A و”سي” C، لأنّه يملك دوراً فاعلاً في مكافحة الشيخوخة والتجاعيد والجذور الحرّة.



5- إدرار البول: فعشبة إكليل الجبل، تعمل على إدرار البول بشكل خفيف، كما تساعد في تحسين كفاءة عمل الكلى. وتساهم في طرد الغازات، وتساعد في التخفيف من مشكلة احتباس الماء في الجسم.