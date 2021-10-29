فرق جوالة في المؤسسات الحكومية لتطعيم الموظفين ضد كورونا

انطلقت أمس الأربعاء، فرق جوالة خصصتها وزارة الصحة لتطعيم الراغبين في المؤسسات الحكومية كالوزارات والمديريات المركزية باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع التنسيق لتوسيع عملها ليشمل مؤسسات وجامعات ومعامل خاصة، وذلك بهدف زيادة عدد متلقي اللقاح وإيصاله لأكبر شريحة.



ووفقاً لوكالة “سانا” الرسمية السورية، فإن مديرة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، الدكتورة رزان الطرابيشي أوضحت أن هذا الإجراء يأتي بالتوازي مع العمل على التوسع بمراكز التلقيح لتصل إلى 967 مركزاً ومشفى وتخصيص 200 فريق جوال في القرى والمناطق التي لا توجد فيها مراكز صحية بمختلف المحافظات.



وبينت الطرابيشي أنه تم تخصيص 4 فرق جوالة لزيارة الوزارات والمديريات المركزية بشكل يومي ولمدة تتراوح بين 15 و20 يوماً، لافتة إلى التنسيق مع المؤسسات والجامعات الخاصة ودور المسنين والمعامل لإرسال فرق إليها.



بدوره، المسؤول عن الفرق الجوالة، الدكتور محمد أكرم معتوق، أوضح أن الفرق ستقدم للعاملين في المؤسسات التي تتوجه إليها معلومات عن اللقاح وفوائده وتأثيراته المحتملة وستقيم الحالة الصحية لكل شخص قبل إعطائه اللقاح.



وكان معاون الوزير في وزارة الإدارة المحلية والبيئة معتز دوه جي، شدد على أهمية تحصين العاملين لحمايتهم وأسرهم ومحيطهم ولا سيما أن طبيعة عملهم تتطلب الاختلاط مع المراجعين.