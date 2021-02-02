فاجعتان في “التون الجرد” في ريف بانياس

شهدت قرية التون الجرد في ريف بانياس اليوم فاجعة جديدة بعد مضي عدة أيام على فاجعتها الأولى، حيث توفيت بعد ظهر اليوم الشابة، إنعام رفعت يوسف، زوجة العسكري المخطوف، (الشهيد) غازي وردة، منذ ست سنوات تاركة ولدين باتا يتيمين، الأول (فاطر) في الصف التاسع والثاني (زين) في الصف السابع.



وذكرت مصادر أهلية في البداية ان سبب الوفاة يعود لصعق بالكهرباء خلال وجود السيدة إنعام على سطح بيتها، فيما عادت وذكرت مصادر أخرى أن السبب يعود لتعرضها لجلطة.



ولدى سؤال الدكتور علي صالح بلال رئيس دائرة الطب الشرعي أكدأنه لم يطلب من الطب الشرعي الكشف على الجثة وبيان سبب الوفاة مضيفاً: “إن طبيب المشفى الذي عاين المرحومة عند وصولها للمشفى ذكر أنه لم يلاحظ أي علامات شدة عليها”.



أما الفاجعة الأولى فكانت منذ أسبوع حيث توفي العسكري المسرح منذ فترة قصيرة (بسيم صقر خضور) إثر جلطة قلبية أثناء بحثه عن حطب للتدفئة، وذكر مختار القرية محمد حمامي أن العسكري خضور متزوج ولديه طفلان صغيران الأول عمره أربع سنوات والثاني عمره سنتان، وقد بقي أكثر من ست سنوات في مواجهة الإرهاب، ولم تكتب له الشهادة ومنذ فترة قصيرة تم تسريحه وفي الفترة الأخيرة تقدم لمسابقة المسرحين وكان يتأمل خيراً بفرصة عمل لإعانته في معيشته سيما وأن زوجته ربة بيت ولا تعمل شيئاً لكن القدر عاجله ليترك زوجة وطفلين وفقرا مدقعا.





الوطن