عودة التوتر إلى قطاع غزة

عاد التوتر إلى جبهة قطاع غزة مع تحليق مكثف لطائرات مسيّرة إسرائيلية فوق سماء القطاع، ومحاولة فصائل المقاومة إسقاطها عبر إطلاق النار عليها.



وأظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء فلسطينيون على "تويتر"، صوت إطلاق زخات من الرصاص صوب عدد من طائرات "كود كابتر" الإسرائيلية، التي كانت تحلق فوق القطاع.



وشوهدت الطائرات الاستطلاعية فوق سماء عدد من المناطق في القطاع، حيث حلقت على علو منخفض، مع ورود أنباء عن تمكن فصائل المقاومة من إسقاط إحداها فوق حي الزيتون.



وتداولت وسائل إعلام بياناً للفصائل، تحذر فيه المواطنين في القطاع من الصعود على أسطح المنازل والتواجد في المناطق المفتوحة، خشية إصابتهم أثناء استهداف الطائرات بالرصاص.



وبحسب مصادر إخبارية متابعة، فإن هذه الطائرات، يستخدمها الاحتلال، للقيام بمهمات استطلاعية من مسافات قريبة، كما سبق أن استخدمها في تنفيذ عمليات اغتيال، عبر القيام بمهام انتحارية.



وكانت فصائل المقاومة أعلنت أكثر من مرة، أنها أسقطت طائرات من هذا النوع في آخر مواجهة مع الاحتلال بقطاع غزة.