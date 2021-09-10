بمشاركة سورية… افتتاح أول مؤتمر برلماني عالمي لمكافحة الإرهاب في فيينا
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) في إدلب نفذوا 23 اعتداء خلال الساعات الماضية
الجيش يدخل درعا البلد: إنجاز نصف المهمّة
التايمز: الأسد وبايدن يتحدان لحلّ هذه الأزمة
الطيران الحربي يدمر مواقع استراتيجية للمسلحين في ريف إدلب
تقرير بريطاني: الولايات المتحدة قتلت 22 ألف مدني بذريعة الإرهاب
الجيش يدخل مدينة درعا البلد ويبدأ بتثبيت نقاط تفتيش وتمشيط المنطقة
مقتل شخص بتفجيرين متتالين في مدينة رأس العين
تحوّلات الحصار على سوريا: هل يستحيل الخرق... انفتاحاً؟
12 مليار ليرة سورية كلفة إصلاح خط الكهرباء الذي يربط سورية والأردن مع لبنان
رعاة أغنام يتصدون لمسلحين هاجموا قطعانهم في ريف الرقة
سورية تنفي وجود تواصل أو مفاوضات مع النظام التركي وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب
الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالاً جوياً ويختطف عدداً من المدنيين بريف القامشلي
درعا: تدخُّل روسي ينقذ «التسوية»
فرص «الحلّ السلميّ» تتراجع وعودة التوتّر إلى درعا

عناصر حماية المستهلك تضبط عددا من المخالفات الجسيمة في دمشق

ضبط عناصر حماية المستهلك بدمشق خلال متابعتهم اليوم للأسواق والمحطات مخالفات جسيمة طالت:

- محطة وقود للاتجار بمادة المازوت المدعوم من قبل الدولة، حيث تم ضبط 14500 ليتر بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي.

- محل (ع) بالقصور وسوبر ماركت (ح،م) بكفر سوسه لعرض وحيازة مواد مجهولة المصدر شملت معجون اسنان وحلاقة وصابون وحلويات وشيبس.


- موزع مياه معدنية بالقصور لعدم مسك دفتر فواتير والبيع بسعر زائد.


كما تم ضبط مخالفات متنوعة أخرى مثل عدم إبراز فواتير شراء وعدم الإعلان عن الأسعار، إضافة على عدد من الضبوط بحق ميكروباصات النقل وسحب عينات مواد غذائية من كافة قطاعات المدينة.