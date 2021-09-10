عناصر حماية المستهلك تضبط عددا من المخالفات الجسيمة في دمشق

ضبط عناصر حماية المستهلك بدمشق خلال متابعتهم اليوم للأسواق والمحطات مخالفات جسيمة طالت:



- محطة وقود للاتجار بمادة المازوت المدعوم من قبل الدولة، حيث تم ضبط 14500 ليتر بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي.



- محل (ع) بالقصور وسوبر ماركت (ح،م) بكفر سوسه لعرض وحيازة مواد مجهولة المصدر شملت معجون اسنان وحلاقة وصابون وحلويات وشيبس.



- موزع مياه معدنية بالقصور لعدم مسك دفتر فواتير والبيع بسعر زائد.



كما تم ضبط مخالفات متنوعة أخرى مثل عدم إبراز فواتير شراء وعدم الإعلان عن الأسعار، إضافة على عدد من الضبوط بحق ميكروباصات النقل وسحب عينات مواد غذائية من كافة قطاعات المدينة.