عملية جراحية اسعافية نادرة الحدوث في مشفى الباسل الإسعافي بحمص

أجرى الطاقم الجراحي برئاسة الدكتور محمود الأحمد في مشفى الباسل الاسعافي بحي الزهراء عملية إسعافية كبرى، نادرة الحدوث، لمريضة تبلغ من العمر (٦٠) عاماً، كانت راجعت المشفى بشكوى ألم بطني حاد مع علائم انسداد أمعاء منذ حوالي ثلاثة أيام .



وقال دكتور الجراحة العامة محمود الأحمد أنه بعد إجراء كافة الفحوصات والاستقصاءات الشعاعية والمخبرية اللازمة للمريضة تم قبول المريضة في قسم الجراحة وتشخيص انفتال كولون سيني”.



وأضاف الاحمد” انفتال الكولون السيني حالة جراحية اسعافية قليلة الحدوث جدا ، وتتطلب عمل جراحي اسعافي عند تشخيصها، فتقرر عندها إجراء العمل الجراحي وفتح بطن إسعافي للمريضة، ليتبين وجود انفتال وتموت بالكولون السيني”.



وأردف” تم إجراء استئصال للجزء المتموت وإجراء شرج مضاد للطبيعة مؤقت يتم إغلاقه لاحقا بعد 3 أشهر”.



وأضاف الاحمد أن المريضة “تتماثل حاليا للشفاء في قسم الجراحة في المشفى وسيتم تخريجها خلال ايام بعد الشفاء”.



وأشار الاحمد إلى أنه تم ” إجراء العملية بمشاركة د. أيمن زين (مقيم الجراحة العامة) ود. رئيفة شدود (أخصائية تخدير وانعاش).”



يذكر أن مشفى الباسل في حي الزهراء يقوم بالعديد من الخدمات الطبية، إضافة لإجراء العمليات الجراحية منذ سنوات رغم ضعف الامكانات المادية فيه، بينما تنتظر محافظة حمص افتتاح المشفى الوطني بإمكانيات ترقى إلى مستوى حاجة المحافظة في القطاع الصحي.

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