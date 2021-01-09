عمر السومة في المركز 19 من قائمة أعظم هدافي العالم للعقد الماضي

انضم كابتن منتخبنا الوطني عمر السومة إلى قائمة أعظم هدافي العالم في العقد الماضي 2011 – 2020 بحسب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم.



وبحسب القائمة احتل “السومة” المركز 19 بـ 169 هدفاً حيث لعب في الفتوة عام 2011، والقادسية الكويتي 2011-2014 ، والأهلي السعودي 2014 – 2020 .



وتصدر ميسي قائمة هدافي العقد الماضي مسجلا أكبر عدد من أهداف في دوري الدرجة الأولى الوطني للعقد 2011-2020. وفي إطار 10 سنوات ، سجل 346 هدفًا.



واحتل كريستيانو رونالدو المركز الثاني في هذه الفئة (332) هدفا، وروبرت ليفاندوفسكي في المركز الثالث (248) هدفا، وزلاتان ابراهيموفيتش المركز الرابع 236 هدفا، و لويس سواريز خامسا بـ224 هدفا.



وبحسب الاتحاد الدولي ، سجل 36 لاعبًا في العالم أكثر من 150 هدفًا في الأقسام الوطنية العليا للعقد.





تشرين