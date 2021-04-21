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علماء يضعون وصفة تساعد على العيش أطول عمرا

استخدم خبراء مفهوم "الأيض المكافئ" لتحديد مقدار ما يحتاجه المرء من تمارين رياضية في الأسبوع للعيش طويلا.

ويقول هؤلاء المتخصصون إن النشاط البدني يجلب العديد من الفوائد الصحية ويُوصف بأنه "أحد المفاتيح الرئيسة لطول العمر".

ويشير العلماء إلى أن الفائدة الرئيسة من التمارين  الرياضية تتمثل في أنها تقوي عضلة القلب، وتساعد في الحفاظ على وزن صحي.

ويُعرف "الأيض المكافئ" بأنه نسبة معدل التمثيل الغذائي للشخص أثناء النشاط البدني، إلى معدل الأيض عند الراحة.

يوصي خبراء بريطانيون بما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الهوائية متوسطة الشدة في الأسبوع لصحة القلب والأوعية الدموية المثلى، وهي تعادل ما يقرب من 500 دقيقة في الأسبوع.

بعض التمارين الهوائية التي يمكن أن تزيد من العمر هي:

- المشي السريع

- ركوب الدراجات

- الرقص

- التمارين الرياضية المائية

إضافة إلى الأنشطة الهوائية الرياضية المعتدلة الشدة، يوصى بممارسة تمارين عالية الكثافة لمدة 75 دقيقة على الأقل في الأسبوع، وهي  تتضمن:

- الهرولة

- السباحة السريعة

- ركوب السلالم واجتياز الحواجز بسرعة

- صعود الدرج


يشار إلى أن التمارين في الوقت المناسب كانت تعرف بأنها أقصر سبيل لطول العمر، ويقول الخبراء أن التمارين القصيرة مفيدة ويمكن أن تضيف عدة سنوات للحياة.

 


المصدر: profile.ru