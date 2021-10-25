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عداءة إثيوبية تحقق رقماً قياسياً عالمياً في سباق نصف الماراثون

حققت العداءة الإثيوبية "ليتيسنبت جيدي" رقماً قياسياً عالمياً لسباق نصف الماراثون للسيدات الأحد بعد أن سجلت ساعة واحدة ودقيقتين و52 ثانية في بلنسية الإسبانية.

واقتطعت جيدي البالغ عمرها 23 عاماً، والتي تحمل أيضاً الرقم القياسي العالمي في سباقي خمسة آلاف وعشرة آلاف متر، أكثر من دقيقة من الرقم القياسي السابق لسباق نصف الماراثون والذي سجلته الكينية روث تشيبنجيتيتش هذا العام.

أما لدى الرجال، فزاد الكيني "أبل كيبتشومبا" سرعته في المراحل الأخيرة ليفوز بسباق نصف الماراثون مسجلا 58:07 دقيقة ليصعد للمركز السادس في قائمة الأسرع في هذا السباق على مر العصور.