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طفل ضحية للكلاب الشاردة في القنيطرة

طفل ضحية للكلاب الشاردة في القنيطرة

بيّن المدير العام للهيئة العامة لمشفى ممدوح أباظة بالقنيطرة "وسام ماوردي"، أن عيادة داء الكلب فـي قسـم الإسعـاف استقبلت حالة خطرة لطفل بعمر 3 سنوات ونصف السنة من كفر ناسج بريف درعا الشمالي المتاخمة لمحافظة القنيطرة، نتيجة تعرضه لعضة كلب في الساق واليدين.

وأوضح ماوردي أن حالات عضات الكلب زادت بشكل ملحوظ بالآونة الأخيرة، حيث استقبلـت العيادة منذ بداية العـام الحـالي 204 حالات عضـة كلـب وأغلبيتها من الأطفال، مشيراً الى أن العلاج متوفر بالمشفى وبكميات كافية.

و طالب ماوردي الجهات المعنية بأهمية مكافحة الكلاب الشاردة و ضرورة قيام الأهالي بمتابعة أطفالهم و عدم تركهم يلعبون بعيداً عن المنزل.