طرد لاعب بالدوري السوري لضربه زميله في الفريق

تعرض لاعب الفتوة محمود الصالح للطرد في لقاء فريقه الفتوة والشرطة في الدوري السوري الممتاز بكرة القدم الجمعة، بعد تهجمه على زميله في الفريق، في حادثة غريبة على ملاعبنا.



وتلقى الفتوة هدف الخسارة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بتسديدة قوية من مازن علوان لاعب الشرطة.



وتلاسن بعدها الصالح وزميله بالفريق عبيدة السقي حول المسؤولية عن الهدف، ليقوم الصالح بضرب السقي، أثناء احتفال لاعبي الشرطة بهدف الانتصار.



وانتبه الحكم لحادثة الضرب ليتوجه نحو مكان الاعتداء، ويقوم بطرد الصالح بالبطاقة الحمراء المباشرة، حسب قانون التحكيم.



وسجل الشرطة هدفه القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بنتيجة 2/1 للشرطة، الذي حقق ثالث انتصاراته هذا الموسم.



وشهدت المباراة حساسية كبيرة كون الفريقان يعتبران ضمن دائرة التهديد بالسقوط للدرجة الثانية، وبخسارة الفتوة الجديدة، استمر رقمه القياسي السلبي بعدم تحقيق أي انتصار في الدوري هذا الموسم.



وكان الفتوة متقدما بهدف مازن سردار، إلا أن الشرطة قلب النتيجة بهدفي عمر الترك ومازن علوان، ليرفع رصيده من النقاط إلى 14 نقطة، ويتجمد رصيد الفتوة الأخير عند 4 نقاط.



يذكر أن مدرب الفتوة السابق سائد سويدان كان تقدم باستقالته من تدريب الفريق في 18 كانون الثاني بسبب ما وصفه بعدم قدرته على المتابعة في الفريق الازرق، لكثرة التدخلات والشللية بين اللاعبين.





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