طبيب في وزارة الصحة يوضح سبب تزايد معدل الإصابات بفيروس كورونا في سورية

صرح الدكتور توفيق حسابا مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا يوم أمس 278 يعكس الحالة الصحية لمن أجريت لهم المسحات فقط من مراجعي المشافي.



وبين الدكتور حسابا أن أحد أسباب الارتفاع في الإصابات المكتشفة والأرقام المسجلة مقارنة مع الموجات السابقة يعود لتحسن القدرة المخبرية والتشخيصية وتوفرها في معظم المحافظات وتفعيل مخبر إجراء اختبار (PCR) في الهيئة العامة لمشفى دمشق إلى جانب زيادة عدد الأجهزة والمواد المخبرية (الكيتات) في كل المحافظات ما عزز القدرات على اكتشاف مثل هذه الإصابات التي كانت كامنة.



وأشار الدكتور حسابا إلى أن ارتفاع تكلفة المعالجة في المنازل أو في المشافي الخاصة دفع عدداً كبيراً للجوء إلى المشافي العامة بشكل أكبر.



وأكد الدكتور حسابا أنه قد تم زيادة عدد المشافي التي تستقبل حالات كورونا ورفع عدد الأسرة والطاقة الاستيعابية حيث جرى تسخير شعبة الأمراض الفكية والأذينة والعظمية في الهيئة العامة لمشفى دمشق لخدمة مرضى الجائحة وزيادة عدد الأسرة من 35 سريراً إلى 75 إضافة إلى تخصيص ثلث أسرة مشفى اللاذقية الوطني لمرضى كورونا وتم رفع الطاقة الاستيعابية من 35 إلى 78 سريراً من أصل 200 سرير.