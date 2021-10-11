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طالبان تأمل بمساعدة روسيا في إعادة بناء أفغانستان

قال ذبيح الله مجاهد نائب وزير الإعلام والثقافة في الحكومة الأفغانية المؤقتة، إن طالبان تأمل بمشاركة روسيا في إعادة إعمار أفغانستان التي تضررت نتيجة القتال خلال عقود.

وأضاف مجاهد: "نتطلع إلى التعاون مع جميع الدول. وسيلعب الاستثمار الأجنبي دورا كبيرا في إعادة الإعمار. نعتبر روسيا بلدا مهما في المجال الاقتصادي. لقد تدمرت أفغانستان خلال الحرب، ويمكن لروسيا وللدول الأخرى المساعدة في إعادة بناء بلادنا. نرحب بهذه المساعدة ونأمل بالدعم المالي".

وتابع المسؤول الأفغاني القول: "نحاول اقامة علاقات مع جميع الدول. والحديث يدور في المقام الأول، عن العلاقات الدبلوماسية، والتي بدونها سيكون التعاون مستحيلا. نحن نتفاوض مع روسيا، وبشكل رئيسي حول الاعتراف بحكومتنا واستئناف عمل السفارتين في الدولتين لعملهما المعتاد".


وشدد مجاهد على أن "حل هذه القضايا، سيفتح الطريق لمزيد من التعاون".

 


 المصدر: تاس