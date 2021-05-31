ضرير صيني يتسلق قمة “إيفرست”

تسلق الصيني تشانغ هونغ البالغ من العمر 46 عاما أعلى قمة في العالم من الجانب النيبالي، ليصبح أول ضرير في آسيا والثالث في العالم يتسلق جبل إيفرست.



وقال تشانغ بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”عنه “بغض النظر عما إذا كنت معاقا أو طبيعيا، سواء كنت قد فقدت بصرك أو يديك أو ساقيك، لا يهم ما دمت تملك تفكيرا سليما يمكنك دائما إكمال شيء لا يمكن للآخرين القيام به”.



وأضاف تشانغ “عملية تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترا في 24 أيار وعاد إلى معسكر عند القاعدة يوم الخميس.”



يذكر أن تشانغ ولد في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين، وفقد بصره وهو في سن 21 عاما بسبب الجلوكوما.



يشار إلى أن “الجلوكوما” هو اسم عام لمجموعة من أمراض العينين تصيب العصب البصريّ ، وهو المسؤول عن نقل المعلومات من العين إلى الدماغ، و يقع في الجزء الخلفي من العين، علما أن إصابة هذا العصب يمكن أن تؤدي إلى فقدان القدرة على الرؤية.