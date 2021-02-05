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ضبوط تموينية تطال عدد من مخابز والسبب التلاعب بوزن الربطة والبع بسعر زائد

ضبوط تموينية تطال عدد من مخابز والسبب التلاعب بوزن الربطة والبع بسعر زائد

أكدت المديرية أنه تم حجزت الكمية المضبوطة لحين صدور الحكم القضائي بخصوصهاكما قامت عناصر المديرية  بتنظيم 40 ضبطاً  طالت ثلاثة مخابز في دوما و مخبز في درخبية لارتكابها مخالفات نقص وزن الربطة و البيع بسعر زائد 

كما طالت الضبوط معتمدي بيع خبز في الكسوة و ضاحية قدسيا  لارتكابهم مخالفات التلاعب بكميات قطع ربطات الخبز والبيع بسعر زائد و كذلك موزع غاز في قدسيا إضافة إلى محلات تجارية بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير الشراء وسحب أربع عينات مختلفة