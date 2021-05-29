ضبط مخازن أسلحة وذخيرة لتنظيم داعش الإرهابي شمال وغرب العراق

ضبطت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم مخازن ذخيرة وعبوات ناسفة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظتي نينوى والأنبار شمال وغرب العراق.



ونقل موقع السومرية نيوز عن المديرية قولها في بيان إنه “بعملية نوعية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية من مداهمة نفق لتنظيم داعش الإرهابي في قرية شور بلكه بناحية القراج بمحافظة نينوى وضبطت بداخله ذخائر وعبوات ناسفة”.



كما ضبطت القوات العراقية بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى قذائف هاون وعبوات ناسفة محلية الصنع وأسلحة متنوعة ومنصات إطلاق صواريخ قرب قرية برزان التابعة لناحية زمار غرب نينوى.



وفي السياق ذاته ضبطت الاستخبارات العراقية مخزناً للأعتدة والمتفجرات في قرية التيل في صحراء الشامية بمحافظة الأنبار.

وكانت قوات الأمن العراقية ألقت في وقت سابق اليوم القبض على 12 إرهابياً في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.