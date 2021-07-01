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صدور نتائج الثانوية للشهادات المهنية البحرية والزراعية والبيطرية والآليات الزراعية

أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي نتائج الشهادة الثانوية المهنية الزراعية والبيطرية والآليات الزراعية للدورة الأولى لعام ٢٠٢١

حيث بلغت نسبة النجاح العامة بحسب وزارة الزراعة  47.48 بالمئة.

كما أصدرت وزارة النقل نتائج الثانوية المهنية البحرية للدورة الأولى - العام 2021.

وللاطلاع على أسماء الناجحين زيارة مواقع الوزارات الإلكترونية أو قناتهم على التلغرام 

ويذكر أن وزير التربية قد وعد بصدور نتائج الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي قبل العاشر من الشهر الجاري 