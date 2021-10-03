صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة تهبط إلى الصفر

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم، أن العراق لم يصدّر أي كمية من النفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بحسب وكالة «شفق نيوز».



في السياق، قالت الإدارة، في تقرير لها إن «متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي، من ثماني دول، بلغت 5.389 ملايين برميل يومياً، مرتفعة بمقدار 383 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقة، والذي بلغ 5.006 ملايين برميل».



وأضافت أن «أميركا لم تستورد النفط الخام من العراق خلال الأسبوع الماضي، بعدما استوردت كمية 42 ألف برميل يومياً في الأسبوع الذي سبقه»، بحسب الوكالة.



وأشارت إلى أن «أكثر الإيرادات النفطية للولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي، جاءت من كندا بمعدّل بلغ 3,034 ملايين برميل يومياً، تليها المكسيك، التي بلغت كمية الاستيرادات منها معدّل 764 ألف برميل يومياً، تلتها السعودية، إذ بلغت الاستيرادات منها معدّل 561 ألف برميل يومياً، ثم روسيا وبكمية بلغت معدّل 265 ألف برميل يومياً».



وتابعت الإدارة أن «كمية الاستيرادات الأميركية من النفط الخام من كولومبيا بلغت معدّل 255 ألف برميل يومياً، تليها الإكوادور التي بلغت الاستيرادات منها معدّل 235 ألف برميل يومياً، ومن ثم جاءت البرازيل التي بلغت الاستيرادات منها 211 ألف برميل يومياً، وأخيراً نيجيريا بمعدّل 64 ألف برميل يومياً».