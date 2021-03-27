شهداء وجرحى بانفجار لغم من مخلفات ‘داعش’ في بادية تدمر

استشهد مدنيان وأصيب آخر بجروح مساء أمس جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي على طريق قرية روض الوحش على بعد نحو 8 كم شمال منطقة السخنة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.



وذكر مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة أن “لغماً أرضياً انفجر بسيارة كانت تقل ثلاثة أشخاص أدى إلى استشهاد شخصين في العقد الخامس من عمرهما أحدهما حارس على أحد آبار المياه التابع للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية في المنطقة وإصابة مواطن آخر بجروح وكسور في الحوض “مشيراً إلى أنه تم إسعاف المصاب إلى مشفى تدمر الوطني وأجريت له الإسعافات اللازمة.



وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من المنطقة إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها في الأراضي الزراعية وبين الأحياء والمنازل لإلحاق أكبر قدر من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.