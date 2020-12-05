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شروط “إجبارية” جديدة لاستخدام “واتساب”

كشفت تسريبات تقنية، مؤخراً، أن تطبيق التراسل الفوري “واتساب” ينوي تحديث “شروط الاستخدام” في سنة 2021، وسط توقعات بأن تدخل حيز التنفيذ في شباط المقبل.

وبحسب موقع “Wabetainfo”، فإن صوراً لهذه الشروط الجديدة جرى تسريبها من قبل موظفين يعملون على تجريبها، في مرحلة أولى.

وفي حال لم يوافق مستخدم “واتساب” على الشروط الجديدة المرتقبة، فإنه لن يظل قادرا على استخدام التطبيق.

وأوضحت المصادر، أنه بمجرد الموافقة على شروط الاستخدام الجديدة، سيعني الخضوع للسياسة المحدثة، بداء من 8 شباط المقبل.

ولم يبادر تطبيق “واتساب” إلى التوضيح بشأن هذه التغييرات، لكنه أكد أنها ستكون إجبارية للجميع.

وأوضح متحدث باسم الشركة، أن هذه التغييرات ستتعلق بالطريقة التي تعمل بها الشركات على منصة التراسل، أو كيف تتفاعل مع المستخدمين.

ويأتي الحديث عن هذه التغييرات، بينما واجه تطبيق “واتساب” انتقادات كثيرة بشأن طريقة عمله منذ اشترته شركة “فيسبوك” العملاقة في سنة 2014 بمبلغ يناهز 19 مليار دولار.