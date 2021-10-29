شركة روسية بصدد تزويد السعودية ودول أخرى بطائرات مسيرة

أعلن مدير الشركة الروسية المطورة للطائرة المسيرة "مختبر المستقبل"، ألكسندر ليميك، أن الشركة بصدد توريد طائراتها من طراز "قاناتوخود" إلى المملكة العربية السعودية وفيتنام ودول أخرى.





وجاءت تصريحات ليميك خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها: "سيتم توريد هذا النوع من الطائرات المسيرة إلى دول عدة أبرزها السعودية وفيتنام، وتتميز طائرات "قاناتوخود" كونها قادرة على إجراء إصلاحات وصيانة لخطوط التوتر العالي".



ووفق المدير ليميك، لتسيير هذه الطائرة لا حاجة إلى فريق كامل، فقط يكفي وجود شخصين للمهمة، وهما الطيار ومهندس متخصص.



يذكر أن طائرات "قاناتوخود" هي عبارة عن طائرات لتشخيص وصيانة خطوط الطاقة الكهربائية ذي التوتر العالي، كما أنها طائرة متعددة المروحيات يتم التحكم فيها عن بعد ومجهزة بمجموعة متنوعة من الأجهزة، بالإضافة إلى عربة يمكن تركيبها على الطائرة وإزالتها في أي وقت، وبهذه الطريقة يستطيع الفريق الذي يسير الطائرة تحريك العربة على طول خطوط الطاقة الكهربائية عالية التوتر.



المصدر: "سبوتنيك"