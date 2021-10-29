سوريا تشعل حربا كلامية بين الصين وتركيا في مجلس الأمن
اشتباكات متقطعة وتصعيد مستمر على خطوط التماس بين تركيا وشمال سوريا
الأردن ينتج وسوريا تنقل ولبنان يشتري 3 ساعات تغذية كهربائية باليوم
الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للاحتياطيين
قصف عشوائي على بلدات سكنية شمال حلب وإصابات بصفوف المدنيين
قسد تطلق النار على المدنيين في ريف دير الزور واغتيالات في صفوفها
عصيان لإرهابيي (داعش) بسجن غويران الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد)
تصفية «المهاجرين» برعاية أنقرة: الجولاني يوسّع «إمارته»
تركيا تدخل أكبر شحنة عسكرية إلى سوريا
الرئيس الأسد يزور الأكاديمية العسكرية العليا بدمشق
السيسي يؤكد موقف مصر الرافض محاولات البعض انتهاك سيادة سورية
تركيا تمدد مهمة قواتها في سوريا والعراق
الاحتلال التركي يدفع بتعزيزات عسكرية لدعم مرتزقته بريف الحسكة
نيوزويك: التدخل الأمريكي في سورية فشل وقد يتحول إلى كارثة
الاحتلال التركي ومرتزقته يكثفون اعتداءاتهم على محيط تل تمر

شركة روسية بصدد تزويد السعودية ودول أخرى بطائرات مسيرة

أعلن مدير الشركة الروسية المطورة للطائرة المسيرة "مختبر المستقبل"، ألكسندر ليميك، أن الشركة بصدد توريد طائراتها من طراز "قاناتوخود" إلى المملكة العربية السعودية وفيتنام ودول أخرى.


وجاءت تصريحات ليميك خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها: "سيتم توريد هذا النوع من الطائرات المسيرة إلى دول عدة أبرزها السعودية وفيتنام، وتتميز طائرات "قاناتوخود" كونها قادرة على إجراء إصلاحات وصيانة لخطوط التوتر العالي".

ووفق المدير ليميك، لتسيير هذه الطائرة لا حاجة إلى فريق كامل، فقط يكفي وجود شخصين للمهمة، وهما الطيار ومهندس متخصص.

يذكر أن طائرات "قاناتوخود" هي عبارة عن طائرات لتشخيص وصيانة خطوط الطاقة الكهربائية ذي التوتر العالي، كما أنها طائرة متعددة المروحيات يتم التحكم فيها عن بعد ومجهزة بمجموعة متنوعة من الأجهزة، بالإضافة إلى عربة يمكن تركيبها على الطائرة وإزالتها في أي وقت، وبهذه الطريقة يستطيع الفريق الذي يسير الطائرة تحريك العربة على طول خطوط الطاقة الكهربائية عالية التوتر.

 


المصدر: "سبوتنيك"