شركة بردى تطرح 5 منتجات جديدة في السوق

طرحت الشركة العامة للصناعات المعدنية (بردى) في السوق السورية 5 منتجات جديدة منها براد قياس 22 قدماً بابين تبريد عادي محدث.



وتتضمن المنتجات الجديدة مدفأة غاز شاشة بالتوربين الإيطالي سعر 420 ألف ليرة وفرن كهربائي سعة 52 ليتراً بسعر 164 ألف ليرة ومدفأة كهربائية موديل حقيبة بسعر 52 ألف ليرة وخلاط فواكه استطاعة 300 واط بسعر 60 ألفاً إضافة إلى منتجها الجديد كلياً براد قياس 22 قدماً بابين تبريد عادي بسعر مليون و281.5 ألف ليرة.



مدير الشركة المهندس علي عباس ذكر أن البراد مزود بمحرك (ال جي) صامت ذي قدرة عالية على الأداء بتوفير الطاقة الكهربائية حيث يستقر بعد الإقلاع على نصف آمبير كما أنه مزود بترموستات إيطالي للتحكم بدرجات التبريد بين الرذاذ والثلج ما يساعد في الحفاظ على أكبر وقت تبريد في حال انقطاع الكهرباء لفترات طويلة ومزود بدارة تبريد تعطي تبريداً سريعاً بوقت أقل كما أنه ذو كفالة لخدمة ما بعد البيع لجميع المحافظات وبالمنزل.