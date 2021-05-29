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سلطات النظام التركي تصدر مذكرات اعتقال بحق 46 شخصاً

أصدرت سلطات النظام التركي اليوم مذكرات اعتقال بحق 46 شخصاً بذريعة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه هذا النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 2016.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصدر أمني قوله إن “الادعاء العام في إسطنبول أصدر مذكرات الاعتقال بحق 46 شخصاً من طلاب أكاديمية الشرطة لارتباطهم بمنظمة غولن وأطلق عمليات بحث واعتقال في ست محافظات أسفرت عن اعتقال 35 شخصاً بينهم أربعة جنود ما زالوا في الخدمة”.

ويواصل نظام رجب طيب أردوغان حملات القمع ضد معارضيه في مختلف المدن والمناطق التركية حيث اعتقل على مدى السنوات الماضية آلاف الأشخاص من مدنيين وعسكريين فضلاً عن فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفاً من العاملين في الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم ومؤسسات أخرى.