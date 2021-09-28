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26 اعتداء جديد للمجموعات الإرهابية على المحافظات السورية

سقوط قذيفتين شمال شرق جبلة مصدرهما الإرهابيون بريف إدلب

سقطت قذيفتان صاروخيتان مصدرهما المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف ادلب في محيط قريتي ديروتان وبنجارو شمال شرق مدينة جبلة بريف اللاذقية.


واعتدت المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الغربيب القذائف الصاروخية على قريتي ديروتان وبنجارو بريف جبلة الشمالي الشرقي  في اللاذقية والتي سقطت في الأراضي الزراعية التابعة لهما ما أسفر عن حدوث أضرار مادية دون أن تتسبب بوقوع إصابات.

وتنتشر في محافظة إدلب وأقصى ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي تقوم بالاعتداء بشكل متكرر عبر القذائف الصاروخية على المنازل السكنية والبلدات الآمنة في المناطق المحيطة.