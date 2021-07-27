سعيّد يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى التونسي ويؤكد احترامه للدستور ومقتضياته

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى يوسف بوزاخر "احترامه للدستور ومقتضياته وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد".



وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" إن "سعيّد استقبل بقصر قرطاج السيد يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والسيدة مليكة المزاري، عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيسة مجلس القضاء العدلي، والسيد عبد الكريم راجح، عضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري".



وأضافت أن "رئيس الدولة أكد بالمناسبة على حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس".



وتابعت أنه "جدد دعوته للتونسيات والتونسيين إلى عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى".