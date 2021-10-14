الجيش العربي السوري يبدأ تمشيط بلدة صيدا ومحيطها بريف درعا الشرقي
إعادة تشغيل الوحدة 110 بقسم الهدرجات في مصفاة بانياس
تسوية أوضاع العشرات في بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي
مقتل وإصابة مسلحين من ميليشيا (قسد) في ريف الحسكة
زحمة «انفتاح» على دمشق: أبو ظبي تقود التطبيع الاقتصاديّ
"قسد"و"التحالف الدولي" يُجريان تدريبات بالذخيرة الحية في ريف دير الزور الشمالي
الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين
المقداد يلقي كلمة سورية في اجتماع دول حركة عدم الانحياز
سقوط قتلى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين
«قسد» تنتقم من أهالي تل براك
الجيش الأميركي ينقل جنوداً ومعدات من العراق إلى سوريا
الجيش يبدأ تمشيط قرى نصيب وأم المياذن والطيبة جنوب شرق مدينة درعا
الاحتلال الأمريكي يستعرض قوته في أكبر حقول الغاز الطبيعي شرقي سوريا
الرئيس الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
الاحتلال التركي يكثف دعمه للتنظيمات الإرهابية في إدلب وريفها

سعيد يجدد دعوته للقضاء التونسي إلى التحرك و"القضاء على الفساد والمفسدين"

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، القضاء التونسي مجددا إلى "التحرك والقيام بدوره كاملا والقضاء على الفساد والمفسدين"، مؤكدا أن كل الملفات ستفتح بدون استثناء.

سعيد يجدد دعوته للقضاء التونسي إلى التحرك والمرزوقي عن اتهامه ضمنيا بإحباط عقد القمة الفرانكفونية بتونس: أنا لا أقر بذلك فقط بل أفتخر

وقال خلال اجتماع مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي بن حمزة، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، إن "هناك من غايته التنكيل بالشعب ... أحذر هؤلاء المحتكرين والمضاربين الذين يعبثون بقوت الشعب، ومن يقف ورائهم خلف الستار، نعرفهم فردا فردا، وستأتي اللحظة التي سيدفعون فيها ثمن ما يفعلون".

وأضاف أنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لكل من يريد العبث بحياة التونسيين، مؤكدا أن العبث بالشعب التونسي ومقدراته انتهى، ولا مجال للمساس بكرامة التونسيين.

وأعلن مجدا أن "جميع الملفات ستفتح دون استثناء، ولن تشفع لهم لا عمالة، ولن يشفع لهم مال، ولن يغفر لهم الشعب التونسي".

 


المصدر: رئاسة الجمهورية التونسية