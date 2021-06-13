سبب تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية

صرح رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، لافتاً إلى أنه لن ينفرد باتخاذ أي خيار سواء باستمراره في مهمته التي استمدها من البرلمان أو بالاعتذار عن التأليف من دون العودة إلى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ و​المجلس الشرعي الإسلامي​ ورؤساء الحكومات السابقين.



وفي تصريح له، أكد الحريري على «تمسكه بمبادرة بري المستمدة من روحية المبادرة الإنقاذية التي طرحها الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ والتي تأخذ البلد إلى الخلاص من أزماته».



وفيما يتعلق بعلاقته مع بري، وصفها الحريري قائلاً إن «سعد الحريري يعني نبيه بري ونبيه بري يعني سعد الحريري، والمشكلة تكمن بمن يضع العقبات التي تؤخر تأليف الحكومة».



وكانت نظم القطاع الصحي في بيروت قد أعلنت إضراباً عن العمل احتجاجاً على أوضاع صعبة يعانيها في ظل شح الأدوية منذ أشهر وفقدان بعضها، ووجه المحتجون نداء بهذا الخصوص إلى منظمة الصحة العالمية.



والتزمت الصيدليات في لبنان أول أمس، بتنفيذ قرار الإضراب الذي دعا اليه تجمع أصحاب الصيادلة، والمقرر أن يستمر حتى اليوم، احتجاجاً على ما آلت إليه أوضاع الدواء.



وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن نسبة الالتزام بالإضراب في بيروت بلغت 80%، مبينة أن الإضراب لم تتم الدعوة إليه من قبل نقيب الصيادلة غسان الأمين، بسبب الحائل القانوني الذي يمنع نقيب الصيادلة من الدعوة إلى الإضراب، إلا أنه أعلن تضامنه مع التحرك.



على صعيد أخر، أفادت وسائل إعلام لبنانية باندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش اللبناني وشبان من آل المقداد عند مفرق بلدتي يونين - مقنة في البقاع، بعد مقتل أحد مهربي المحروقات الي تقدرربـ 500 ليتر من البنزين باتجاه الأراضي السوري في عملية للجيش.



وكان الجيش اللبناني أعلن في بيان له، أنه «أثناء قيام دورية في منطقة رأس بعلبك بملاحقة سيارة نوع فان محملة بالمحروقات معدة للتهريب وبداخلها ثلاثة أشخاص، عمد هؤلاء إلى شهر السلاح بوجه عناصر الدورية، كما حاول السائق دهس العناصر الذين اضطروا إلى إطلاق النار ما أدى إلى إصابة "م.م" الذي نقل إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة».