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زيدان يرفض عرضا عربيا

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، رفض عرضا من أحد الأندية العربية لتدريب فريقها الكروي.

وأكد تقرير نشره موقع توتو ميركاتو الإيطالي الخميس أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، رفض خلافة تشافي هيرنانديز في السد القطري.

وبحسب الموقع الإيطالي، حاول السد إقناع زيدان بقيادة الفريق، موضحا أن المدرب الفرنسي رفض العرض بشكل نهائي.

كما فعل مع العرض المقدم من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، زيزو ليس في عجلة من أمره للعودة إلى العمل، لأنه ينتظر إشارة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتدريب منتخب "الديوك" أو من باريس سان جيرمان.


وأوضح الموقع أن السبب نفسه كان وراء رفض زيدان قيادة مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ورحل تشافي عن صفوف السد القطري في الأيام القليلة الماضية، لقيادة برشلونة خلفا للهولندي رونالد كومان المقال بسبب سوء النتائج.

 

 


المصدر: tuttomercatoweb