رونالدو يكسر رقماً قياسياً جديداً

كسر النجم البرتغالي كريستاينو رونالدو، رقماً قياسياً جديداً في المباراة التي أسقط فيها منتخب بلاده قطر بثلاثة أهدف لصفر في المباراة الودية التي جمعتهما أمس السبت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، في مدينة فارو البرتغالية.



وحطم رونالدو رقماً جديداً حيث أصبح أكثر لاعب أوروبي مشاركة في المباريات الدولية برصيد 181 مباراة، ليكسر الرقم الأوروبي المسجل باسم الإسباني سيرخيو راموس "180 مباراة".



يذكر أن عميد لاعبي العالم هو النجم الماليزي السابق "سه تشين آن"، برصيد 195 مباراة، لعبها خلال تمثيله منتخب بلاده بين عامي 1969 و1984.