الجيش يبدأ تمشيط قرى نصيب وأم المياذن والطيبة جنوب شرق مدينة درعا
الاحتلال الأمريكي يستعرض قوته في أكبر حقول الغاز الطبيعي شرقي سوريا
الرئيس الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
الاحتلال التركي يكثف دعمه للتنظيمات الإرهابية في إدلب وريفها
إصابة ستة جنود نتيجة العدوان الإسرائيلي
بوتين يرفض مقترحات أنقرة حول إدلب
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتقلون 100 من أبناء القبائل العربية شرقي سوريا
تسوية أوضاع المسلَّحين في "الصنمين" في ريف درعا
“قسد” تطلق الرصاص على سكان تل براك بريف وتجرح 16 مدنيا
حشود عسكرية سورية غير مسبوقة الى ادلب
المقداد يتحدث عن أسباب تغيير الأجواء السياسية الدولية تجاه سورية
سوريا والأردن ولبنان يتفقون على إيصال الكهرباء الأردنية إلى لبنان
رحلة العبور إلى أوروبا: مَن لا يَقتله «الجندرما»... تُشرّده العصابات
مقتل مسلح من ميليشيا (قسد) في محيط الشدادي بريف الحسكة
تعزيزات عسكرية ضخمة نحو إدلب

رونالدو يكسر رقماً قياسياً جديداً

كسر النجم البرتغالي كريستاينو رونالدو، رقماً قياسياً جديداً في المباراة التي أسقط فيها منتخب بلاده قطر بثلاثة أهدف لصفر في المباراة الودية التي جمعتهما أمس السبت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، في مدينة فارو البرتغالية.


وحطم رونالدو رقماً جديداً حيث أصبح أكثر لاعب أوروبي مشاركة في المباريات الدولية برصيد 181 مباراة،  ليكسر الرقم الأوروبي المسجل باسم الإسباني سيرخيو راموس "180 مباراة".


يذكر أن عميد لاعبي العالم هو النجم الماليزي السابق "سه تشين آن"، برصيد 195 مباراة، لعبها خلال تمثيله منتخب بلاده بين عامي 1969 و1984.