ميليشيا (قسد) تختطف عشرات الشبان في الحسكة ومحيطها
بلدة محجة وعدد من قرى منطقة اللجاة بدرعا ينضمون لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة
ماذا تفعل الفرقاطة الفرنسية “أكونيت” قبالة السواحل السورية؟
الكزبري: نعمل على كل ما يمكن لإنجاح الجولة
أوّل خرق في عمل «الدستورية»: التوافق لا يزال بعيداً
الدفاع الروسية: رصد 13 اعتداء إرهابياً من منطقة خفض التصعيد بإدلب
إصابة طفلين وامرأة بقصف للاحتلال التركي على قرية بريف حلب
الاحتلال التركي يُدخل تعزيزات إضافية لدعم الإرهابيين في إدلب وريفها
المقداد يتسلم أوراق اعتماد كالينزي مسؤولاً عن تنسيق مشاريع اليونيدو في سورية
بدء عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في بلدة بصر الحرير بريف درعا
تنفيذ حكم الإعدام بحق 24 شخصا
تصريح لافت من السعودية حول الجولان السوري
«حلفاء سوريا» ينفّذون وعدهم: قاعدة التنف الأميركية تحت النار!
حرب مسيّرات في الشمال: تكتيك جديد لإنهاك «قسد»
قصف صاروخي على قاعدة التنف

روسيا.. اعتقال 3 منتمين لجماعة "شهود يهوه"

قضت إحدى محاكم موسكو، الجمعة، بحبس 3 أشخاص منتمين لخلية تابعة لجماعة "شهود يهوه" المحظورة في روسيا.
وقررت محكمة سافيولوفسكي في موسكو إحالة مواطنين اثنين إلى السجن حتى 20 ديسمبر بتهمة إشراك المواطنين في أنشطة منظمة دينية متطرفة محظورة في روسيا.

كما قضت المحكمة بإيداع زعيم الخلية أناتولي مارونوف قيد الإقامة الجبرية حتى 20 ديسمبر بتهمة "تنظيم أنشطة جماعة متطرفة".

وأصدرت المحكمة العليا في روسيا عام 2017 قرارا صنفت فيه جماعة "شهود يهوه" بخلاياها تنظيما متطرفا، وبلغ عدد أتباعها في البلاد حتى سنة 2016 نحو 172 ألف شخص.

 


المصدر: وكالات روسية