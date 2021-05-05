روحاني: إيران لن ترضى إلا بتطبيق الاتفاق النووي بالكامل

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن إيران لن ترضى بأقل من العودة إلى الاتفاق النووي، وينبغي تطبيقه بالكامل.



وأضاف روحاني في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "إيران لن تتخلى عن أي من حقوقها في الاتفاق النووي.. العقوبات الأمريكية على طهران تقترب من فشلها النهائي.. واشنطن باتت تدرك أنه لا خيار أمامها سوى الالتزام بالاتفاق النووي وتطبيق القرار 2231"، لافتا إلى أن الطريق بات معبدا لرفع العقوبات الأمريكية عن طهران.



وتابع روحاني قائلا: "يمكن إنهاء مباحثات فيينا بسرعة في حال قرر الطرف المقابل العودة إلى الاتفاق النووي والالتزام بالقانون.. مباحثات فيينا تسير على الطريق الصحيح، وشعبنا يرى اليوم ثمار صموده ومقاومته في فيينا".