رقابة دمشق تنشط في تنظيم الأسواق وضبط المخالفات

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ضبوطاً تموينيه طالت موزع مازوت منزلي بمخالفة الإتجار بمادة المازوت المنزلي بكمية 1700 ليتر مازوت تم حجزها و تسليمها لمستودع المديرية، وطالت أيضاً مادة السيلكون الصناعي مجهول المصدر بمنطقة دف الشوك، ومخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفة تعليمات إدارية لوسائط نقل عامة وخاصة، ومخالفةعدم إبراز فواتير شراء مفرق لمادة الزيوت والسمون وعدد من قطع السيارات والأدوات الصحية والسكر والألبسة النسائية والخرداوات. تم التعامل مع المخالفين يتم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨لعام ٢٠٢١.