رفع رسم الزجاج الداكن (الفيميه) إلى مليون ليرة!

اعتبارا من العام القادم ... رفع الرسوم السنوية لموافقة الفيميه للسيارات لتصبح مليون ليرة بعد ان كانت 500 ألف ليرة.



و كانت وزارة الداخلية السورية سمحت بالعام الماضي لمن يود أن يقوم بتركيب “الفيميه” لسيارته بأن يقوم بذلك وفق شروط حددها قرار أصدره وزير الداخلية السوري. من خلال التقدم بطلب التفييم من خلال زيارة وزارة الداخلية في دمشق – مكتب العلاقات العامة.





ويجب على من يود أن يقوم بذلك أن يحصل على موافقة ثلاث جهات وهي: إدارة الامن الجنائي – إدارة الهجرة و الجوازت – إدارة المرور.





كذلك يجب على المتقدمين الذين يرغبون بالحصول على الرخصة ان يكون سجلهم الجنائي نظيف و خالي من اية سوابق وعليهم تسديد مبلغ مالي الى الخزينة العامة للدولة، كما يمكن التقدم بطلب التفييم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.





يشار إلى أن قضية “الفيميه” أثارت جدلاً واسعاً خلال السنوات الماضية خصوصاً بعد وقوع حوادث عدة، دفعت وزارة الداخلية إلى تنظيم حملات لقمع هذه الظاهرة، قبل أن يتم السماح بها وفق شروط محددة.