رفع أجور إصدار إجازة السوق العامة والخاصة

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً رفع بموجبه أجور منح إجازة السوق من الفئتين العامة والخاصة.



وأصبحت الأجور، بحسب القرار، 30 ألف ليرة للمتدرّب في المدارس الخاصة من أجل الحصول على شهادة من الفئة الخاصة، و32 ألف ليرة للمتدرب بالمدارس الخاصة للحصول على شهادة عامة.



وذكرت الوزارة في قرارها أن “بدل الخدمة لمنح إجازة السوق من الفئتين العامة والخاصة يتضمن رسوم وزارة النقل للمراكز والمدارس المرخصة، ويعد حدّاً أقصى لا يمكن تجاوزه”.



وأنهى القرار الجديد العمل بالقرار /3065/ تاريخ 5/ 11/ 2020، الذي حدد رسم التسجيل بـ22,000 ل.س لتعلم قيادة المركبات في إحدى المدارس الخاصة والحصول على شهادة سوق خاصة، وبـ23,000 ل.س لمن يريد الحصول على شهادة سوق عامة.

يذكر أن وزارة النقل أصدرت، عام 2014، قراراً بأن يصبح فحص السياقة في مراكز تابعة لمدارس السياقة الخاصة، بعد أن كان محصوراً بمدرسة تابعة للوزارة في عدرا ضمن ريف دمشق.