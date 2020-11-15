رغم اتفاق «قره باغ»..أرمينيا تعلن مقتل أكثر من 2300 من جنودها

أعلنت أرمينيا، يوم السبت، مقتل أكثر من 2300 من جنودها في النزاع للسيطرة على إقليم ناغورني قره باغ، الذي انتهى بتوقيع اتفاق سلام.



وقالت الناطقة باسم وزارة الصحة الأرمينية، "ألينا نيكوغوسيان"، عبر فيسبوك: "حتى الساعة تسلم جهاز الطب الشرعي جثث 2317 عسكرياً، من بينها جثث لم تحدد هوية أصحابها".



ونقلت "فرانس برس" عن المسؤولة الأرمينية أن عملية تبادل الجثث مع أذربيجان لا تزال في بداياتها، وأن "الأطراف المتحاربة لا تمتلك حتى الآن أرقاماً نهائية".



و لم تكشف أذربيجان عن الخسائر البشرية في صفوف قواتها، مكتفية بالإعلان عن مقتل 93 مدنياً فقط.



يشارإلى أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا في مطلع الأسبوع، برعاية روسية، اتفاقاً لوقف إطلاق النار ينهي النزاع المستجد. ويكرس الاتفاق المكاسب التي حققتها القوات الأذربيجانية على الأرض وينص على التخلي عن مناطق إضافية لصالح باكو. إضافة إلى نشر قوات روسية لحفظ السلام خلال الأسبوع الراهن في منطقة النزاع.