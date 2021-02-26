رسالة حب من الحرب العالمية الثانية!

تمكن خبراء من استعادة نص رسالة كتبها ضابط إلى حبيبته في فترة الحرب العالمية الثانية، بعد أن عُثر عليها في سفينة شحن غارقة قرب السواحل الإيرلندية.



وذكرت صحيفة Irish Timesأن الخبراء درسوا بعناية واهتمام مقاطع رسالة الحب، التي كتبها عام 1941 ضابط مجهول، إلى حبيبته إيريس، وتمكنوا من فك رموز محتواها جزئياً.



وتضمن نص الرسالة التي كتبها الضابط لحبيبته.."اعتني بنفسك يا عزيزتي، ليس من أجلك فقط، بل من أجلي أيضاً. تخيلي أن شفتيّ تضغط بشدة على شفتيك، وأنا أعانقك بقوة. ولنأمل أن هذه الحرب الدموية ستنتهي قريباً".



وكانت سفينة الشحن متجهة من الهند إلى بريطانيا، وتحمل 717 رسالة، وحمولة من الفضة لمساعدة القوات البريطانية، لكنها غرقت بعد أن هاجمتها غواصة ألمانية في 16 شباط عام 1941 ولم ينجُ من طاقمها البالغ 86 شخصا سوى واحد فقط.