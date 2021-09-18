رحيل الرئيس الجزائري السابق “عبد العزيز بوتفليقة” عن 84 عاماً

أعلنت الرئاسة الجزائرية، وفاة الرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة” عن 84 عاماً، بعد أكثر من عامين على تنحيه تحت ضغط الاحتجاجات الجماهيرية والجيش.



وحكم “بوتفليقة” الجزائر 20 عاماً قبل استقالته في نيسان/أبريل 2019 بعد مظاهرات في الشوارع رفضت خطته للترشح لفترة خامسة.وقالت وسائل إعلام جزائرية، نقلاً عن مصادر رسمية، لم تسمها، إن “بوتفليقة” سيحظى بجنازة رسمية وسيدفن في مربع الشهداء بمقبرة “العالية” إلا إذا رفضت العائلة ذلك.



وفي الفترة الأخيرة، كان يعيش بعيداً عن الأنظار في عزلة في مقر إقامته الطبي في “زرالدة” في غرب الجزائر العاصمة، بحسب وكالة “فرانس برس”.