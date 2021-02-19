رجل يطلب يد صديقته بطريقة مختلفة

من الواضح أن طلب الزواج هو مناسبة شخصية للغاية. قام هذا الرجل البريطاني بالأمر بشكل مختلف قليلاً، اذ طلب يد اقترح صديقته مع البيتزا.



خطط والتر مارانو لكل شيء. كان الحلاق البالغ من العمر 27 عامًا سيأخذ صديقته إلى إيطاليا ويتقدم لها هناك. لسوء الحظ ، أزمة كورونا سببت الفشل لخطته واضطروا إلى إلغاء رحلتهم. لحسن الحظ ، سرعان ما فكر في خطة بديلة. قرر ، إذا لم نتمكن من الذهاب إلى إيطاليا ، فسنذهب إلى مطعم إيطالي.



لذلك أخذ مارانو حبه صوفيا فلوريو (24) ، التي كان يواعدها لمدة خمس سنوات إلى لندن لقضاء عطلة نهاية أسبوع جميلة، حيث أقام مأدبة عشاء في المطعم الإيطالي. قبل أن يطلب طعامه ، قدم المطعم لفلوريو بيتزا على شكل قلب، كتب عليها “هل تتزوجني؟”. في الوقت نفسه ، قام مارانو من كرسيه ونزل على ركبة واحدة وأخرج خاتم الخطوبة من جيبه، و قبلت موظفة الاستقبال البالغة من العمر 24 عامًا بالطبع اقتراحه الفريد من نوعه.



قال فلوريو لمترو “أحب البيتزا ، لذا فقد كان اقتراحًا مثاليًا”. لم يكن لديها أي فكرة أن مارانو كان سيقترح الزواج تلك الليلة. “لقد كانت مفاجأة رائعة. لم يكن لدي أي فكرة أنه سيفعل هذا “. لا يمكنها الانتظار لقضاء بقية حياتها مع مارانو.