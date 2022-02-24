ردود الأفعال الدولية على العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم الخميس عن إطلاق بلاده عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية سكان منطقة دونباس".
وفيما يلي أبرز ردود الأفعال الدولية على بدء العملية العسكرية الروسية:
- بايدن يندد بالعملية العسكرية الروسية واصفا إياها بالـ "هجوم غير مبرر"
غوتيريش يدعو إلى "وقف النزاع بين روسيا وأوكرانيا الآن"
- ستولتنبرغ يدين العملية الروسية ويقول إنها تعرض "عددا لا حصر له" من الأرواح للخطر
-الصين تؤكد أن روسيا أطلقت عمليتها العسكرية في أوكرانيا دون التشاور معها
الولايات المتحدة تعلن نيتها طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين العملية الروسية
- جونسون يعلن عن إجرائه اتصالا مع زيلينسكي ويقول إن بريطانيا وحلفاءها "سيردون بحزم" على العملية الروسية
- بايدن يؤكد إجراءه اتصالا مع زيلينسكي ويتوعد روسيا بـ"عقوبات قاسية"
- رئيسة المفوضية الأوروبية تتعهد بـ"معاقبة الكرملين" على إجرائه العسكري
- شولتس: العملية العسكرية الروسية "انتهاك فاضح" للقانون الدولي
- اجتماع طارئ لسفراء حلف الناتو بعد بدء العملية الروسية
- دراغي: إيطاليا تدين بشدة إجراءات روسيا بحق أوكرانيا
- بلينكن: أنا وأوستن ناقشنا مع ستولتنبرغ رد الناتو المنسق على التصرفات الروسية بحق أوكرانيا
- ميشيل: المجلس الأوروبي ومجموعة السبع سيجتمعان اليوم لإعلان المزيد من الخطوات ضد الأعمال الروسية غير القانونية ولدعم أوكرانيا
-رئيس الوزراء الياباني: الهجوم الروسي على أوكرانيا يهز أسس النظام العالمي
-رئيس وزراء أستراليا يصف العملية الروسية بأنها "غير قانونية" ويعلن فرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو
-بوريل يتوعد بالإسراع في إقرار عقوبات جديدة ضد روسيا
-ماكرون: فرنسا تدين بشدة قرار روسيا إعلان الحرب ونطالبها بوقف عمليتها فورا
-زيلينسكي يجري اتصالا مع أمير قطر على خلفية العملية العسكرية الروسية
- أوكرانيا تطالب تركيا بإغلاق البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية
- لوكاشينكو ينفي مشاركة القوات البيلاروسية في العملية الروسية في أوكرانيا
- رئيس ليتوانيا يعلن حالة الطوارئ
- جونسون وماكرون يدعوان إلى عقد قمة طارئة للناتو
-أردوغان: العملية الروسية في أوكرانيا ضربة قاصمة لأمن المنطقة
إضافة تعليق جديد