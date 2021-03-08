رجل أعمال أردني يثير ضجة بتوزيعه الذهب على موظفيه

أثار رجل أعمال أردني ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور ومقاطع مصورة له وهو يوزع الذهب والمجوهرات على موظفيه.



وأوضح رجل الأعمال أحمد أبو سنينة، أنه يتبع ذلك التقليد مع موظفيه تقديراً لجهودهم في العمل وتحفيزاً لهم.



واعتبر أبو سنينة أن ذلك النوع من الحوافز يخرج كل مهارات فريق العمل لديه، ويجعله يشعر أن أي نجاح للشركة هو نجاحاً شخصياً له.\

ولفت أبو سنينة إلى أنه احتار هذه المرة في كيفية تحفيز موظفيه بعدما وزع عليهم هواتف “آيفون” في العام الماضي كحوافز، ووجد أن الذهب والمجوهرات هو أفضل اختيار.



يذكر أن رجل الأعمال الهندي المقيم في إمارة الشارقة الخليجية، الدكتور سوهان روي، قرر الشهر الماضي منح رواتب لزوجات موظفيه، بعدما عبر عن إعجابه بالتزام موظفيه وعائلاتهم خلال جائحة فيروس “كورونا” المستجد.