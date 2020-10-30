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ربطة الخبز ب 100 ليرة

بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية ، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم ثلاثة قرارات تتضمن تعديل سعر مبيع طن الطحين المدعوم ليصبح بأربعين ألف/ 40,000 / ليرة سورية وتعديل سعر مبيع الكيلو غرام الواحد من مادة الخبز المرقد العربي المدعوم ليصبح بمبلغ/ 75/ليرة سورية فقط بدون عبوة عند بيعها للمستهلك وتحديد سعر الربطه بمائة ليرة سورية معبأة بكيس نايلون وذلك عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز.


وقال زياد هزاع المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز إن “هذه القرارات فرضتها التحديات الاقتصادية التي تواجهها سورية من جراء الإرهاب والحصار والمقاطعة الاقتصادية الذي تمارسه الإدارة الأميركية والاحتلال الأميركي والتركي على شعبنا في سورية والتي أدت إلى صعوبة تأمين مادة القمح وارتفاع تكاليف نقله ومستلزمات إنتاج رغيف الخبز وأسعار أكياس النايلون المخصصة للخبز والصيانة للمخابز”.

وأكد أنه على الرغم من ذلك فما زالت هناك فجوة كبيرة بين تكلفة سعر الربطة المدعومة والمنتجة من قبل مخابز قطاعات الدولة وبين تكاليفها الحقيقية.