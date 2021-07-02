رئيسي يخصص موقعاً إلكترونياً يتيح للشعب اختيار وزراء حكومته

أعلن مكتب الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، عن تخصيص موقع إلكتروني، لتمكين الشعب من ترشيح أسماء وزراء ومسؤوليين لحكومته، على أن يكونوا مناهضين للفساد، كفوئين، ذات روح وعزيمة ثورية، وأصحاب شعبية بين المواطنين.



وكان قد صرح رئيسي قبل أيام أنه سيسعى لتوظيف كل الإمكانات المتاحة في البلاد، لتحقيق آمال الشعب، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي سيكون محور عمل حكومته، مشيراً إلى أنه يجب على واشنطن أن تُلغي كل العقوبات الظالمة والمفروضة على الشعب الإيراني.



كذلك، قال "سنكرس خدمتنا لهذا الشعب بهدف حلحلة مشاكله بالاعتماد على إمكانياتنا الوفيرة وثرواتنا". وأكد أن "أولوية حكومتنا توفير السلع الأساسية لأبناء الشعب الإيراني".



وأضاف، أن "هذه الحكومة ستتركز على تحسين أوضاع الشعب"، لافتاً إلى وضع نظام إداري فاعل من لمكافحة الفساد، مؤكداً على دخوله المعترك السياسي "من أجل الشعب فقط".



وكان أعلن وزير الداخلية الإيرانية عبد الرضا رحماني فضلي في 19 حزيران/يونيو الماضي فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية. وأفاد أنه حصل على 17 مليونا و950 ألف صوت من أصوات المقترعين، فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 48.8 في المئة.