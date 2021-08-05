دياب: العدو الإسرائيلي نفّذ عدواناً صريحاً على سيادة لبنان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب إن العدوان الإسرائيلي الجديد والخطير يشكل تهديداً كبيراً للهدوء على حدود لبنان الجنوبية.



وطلب دياب، من وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر، الإيعاز إلى مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على بلاده.



وقال دياب إنّ "العدو الإسرائيلي بمدفعيته أولاً وبطائراته الحربية ثانياً نفّذ عدواناً صريحاً على سيادة لبنان"، مضيفاً أنّ "العدو اعترف علناً بخرق القرار 1701 متذرعاً بسقوط صواريخ مشبوهة الأهداف والتوقيت على شمال فلسطين".



وأشار إلى أنّ "العدوان الجديد والخطير يشكل تهديداً كبيراً للهدوء على حدود لبنان الجنوبية"، داعياً "الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى ردع "إسرائيل" لوقف انتهاكاتها المتكررة لسيادة لبنان".



ويوم أمس، أغارت طائرات سلاح الجو الإسرائيلية على أهداف في جنوب لبنان "رداً" على إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، بحسب الإعلام الإسرائيلي.