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دولة أوروبية تعلن تقديم منح مالية للسياح هذا الصيف

تسعى مالطا لمحاربة الركود الذي أصاب السياحة جراء انتشار وباء كورونا من خلال تقديم منح مالية للسياح في موسم الصيف القادم.

 وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإنّ الجزيرة المتوسطية ستقدم للسياح منحة مالية مباشرة ترتفع بحسب درجة الضيافة، حيث سيحصل السائحون الذين يقيمون في فندق 5 نجوم على 200 يورو، مقابل 150 يورو لزبائن فنادق الأربع نجوم، و100 يورو لنزلاء فنادق الثلاث نجوم.

وترصد مالطا لبرنامج المنح حوالي 3،5 مليون يورو، وهي جزء من حملة الحكومة لتنشيط السياحة هذا الصيف، تبلغ تكلفتها 20 مليون يورو، إذ تمثل السياحة ما يقترب من ثلث اقتصادها، وقد تضرر القطاع السياحي فيها بشدة بسبب أزمة كورونا، لذلك كانت من أوائل الدول الأوروبية من حيث مؤشرات التطعيم.